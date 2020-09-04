وزير العدل: "تطبيق التقاضى أونلاين فى المحكمة الاقتصادية قريبًا"

كتب أحمد الجعفرى

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إنه يستهدف خلال المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بُعد، كما يمكن للمحاكم الاقتصادية تسجيل المحامين والأفراد والشركات وتسجيل الدعوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي قريبًا.

وأوضح وزير العدل فى حوار مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، نستهدف تطبيق عملية التقاضي "اون لاين" في المحاكم الاقتصادية قريبًا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية .

وأشار إلى أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي في محافظة بورسعيد وقريبًا ستنتقل إلى باقي محافظات القنال تدريجيًا، وإجراءات إقامة الدعاوى ستتم على ثلاث مراحل بداية من إقامة الدعوى و مناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على أن الرقمنة واحدة من أهدافها هو ضبط الأداء والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى لتقديم خدمة جيدة من خلال منصة مصر الرقمية كان اهتمامنا ببناء بنية تحتية قادرة على أن توفى حاجات "مصر الرقمية" . وأوضح وزير الاتصالات فى حوار قمنا ببناء شبكة من الألياف الضوئية بين كل الأجهزة الحكومية والمبانى الحكومية والتى يصل عددها 31 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية، وانتهينا من ربط 5500 شبكة وجارى ربط العدد الباقى خلال 30 شهر بتكلفة 6 مليار جنيه.