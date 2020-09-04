اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وزير العدل: "تطبيق التقاضى أونلاين فى المحكمة الاقتصادية قريبًا"

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:08 م
وزير العدل: "تطبيق التقاضى أونلاين فى المحكمة الاقتصادية قريبًا" وزير العدل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار عمر مروان وزير العدل إنه يستهدف خلال المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بُعد، كما يمكن للمحاكم الاقتصادية تسجيل المحامين والأفراد والشركات وتسجيل الدعوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي قريبًا.
 
وأوضح وزير العدل فى حوار مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"،  نستهدف تطبيق عملية التقاضي "اون لاين" في المحاكم الاقتصادية قريبًا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية .
 
وأشار إلى أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي في محافظة بورسعيد وقريبًا ستنتقل إلى باقي محافظات القنال تدريجيًا، وإجراءات إقامة الدعاوى ستتم على ثلاث مراحل بداية من إقامة الدعوى و مناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.
 
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات على أن الرقمنة واحدة من أهدافها هو ضبط الأداء والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى لتقديم خدمة جيدة من خلال منصة مصر الرقمية كان اهتمامنا ببناء بنية تحتية قادرة على أن توفى حاجات "مصر الرقمية" .
 
وأوضح وزير الاتصالات فى حوار قمنا ببناء شبكة من الألياف الضوئية بين كل الأجهزة الحكومية والمبانى الحكومية والتى يصل عددها 31 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية، وانتهينا من ربط 5500 شبكة وجارى ربط العدد الباقى خلال 30 شهر بتكلفة 6 مليار جنيه.

واستضاف الإعلامي محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، وهم كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرنامج «آخر النهار»، وتطرق الحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.


عمر مروان

وزير العدل

الرقمنة

وزير الاتصالات

وزير التنمية المحلية

محمود شعراوى

عمرو طلعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة