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وزير الشباب يتعهد بتنظيم كأس العالم لكرة اليد بشكل يليق بمصر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:53 م
وزير الشباب يتعهد بتنظيم كأس العالم لكرة اليد بشكل يليق بمصر
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: سننظم كأس العالم لكرة اليد بشكل عالمي يليق بمصر، فغدا ستجري القرعة وستنبهرون بحجم التنظيم للحدث.

وأكمل الوزير خلال حوار مفتوح مع شباب الشرقية على هامش زيارته للمحافظة، أن الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، فهي تواجه تحديات كبيرة في الداخل والخارج، مؤكد أن هناك  مشكلات حقيقية والحياة ليست كلها وردية، الدولة تسعى بكل جهدها لمواجهة هذه المشكلات والتغلب عليها وتنمية وتطوير الدولة.

كان عقد الوزير حوارا للشباب بحضور ما يقرب من  500 شاب والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية و الجهاز التنفيذي للمحافظة، بقصر ثقافة الزقازيق.

وقد قاموا بقيادة ماراثون للدراجات تحت شعار "رياضتك  مناعتك"، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 500 شاب وفتاة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والأستاذ وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وانطلق الماراثون من أمام ديوان عام محافظة الشرقية مروراً بمديرية الشباب والرياضة وصولاً لدوران كوبري الإسكان والسير باتجاه المحافظة وصولا لميدان  الصاغة والعودة لخط النهاية بميدان قصر الثقافة، حيث شهدا الوزير والمحافظ اصطفاف لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وفرق الكشافة .

وزير الشباب يتعهد بتنظيم كأس العالم لكرة اليد بشكل يليق بمصر (1) 
 
 
وزير الشباب يتعهد بتنظيم كأس العالم لكرة اليد بشكل يليق بمصر (2)
 

 

وزير الشباب يتعهد بتنظيم كأس العالم لكرة اليد بشكل يليق بمصر (3)
 

 

 


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وزير الشباب والرياضة

كأس العالم لكرة اليد

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