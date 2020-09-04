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وزير الدفاع الروسى يخضع للتطعيم بلقاح "سبوتنيك V"

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:33 م
وزير الدفاع الروسى يخضع للتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" وزير الدفاع الروسى سيرجي شويجو
أ ش أ

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خضع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الجمعة، للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، الذي تم تطويره في روسيا. 
 
وأكدت وزارة الدفاع الروسية ، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن شويجو أبلغ هذا الأمر لنظرائه من رابطة الدول المستقل ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وصربيا، الذين وصلوا إلى موسكو خلال استعراضهم اللقاح الروسي، حيث وزعت وزارة الدفاع مقطع فيديو يظهر لحظات خضوع الوزير شويجو للتطعيم.
 
من جانبه، أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أيضا أنه تلقى اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا.
 
وذكر سوبيانين ، خلال اتصال اليوم بواسطة الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين، أنه قد مر بنحو نصف ما يسمى "المرحلة الكبيرة" (أي فترة إنشاء المناعة ضد الوباء) وحالته الصحية طيبة.
 
وأوضح عمدة العاصمة الروسية أنه لم يشعر بأي مشاكل صحية عقب تلقي اللقاح، باستثناء الصداع وحالة من التعب، مثلما يحصل عادة خلال التطعيم ضد الإنفلونزا.

وزير الدفاع الروسى

سبوتنيك v

لقاح سبوتنيك V

روسيا

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