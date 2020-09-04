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وزير الأوقاف ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان يصلان جنوب سيناء لافتتاح 7 مساجد اليوم

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:34 ص
وزير الأوقاف ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان يصلان جنوب سيناء لافتتاح 7 مساجد اليوم وزير الأوقاف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب يصلان جنوب سيناء
كتب على عبد الرحمن

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وصل منذ قليل، كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، واللواء شكري الجندي وكيل اللجنة، إلى محافظة جنوب سيناء لافتتاح 7 مساجد بالمحافظة اليوم الجمعة.

ويشارك فى افتتاح المساجد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.
 
وتأتى الزيارة في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد وخطة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن خطبة الجمعة ستكون بعنوان "الإيمان والعلم"، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا.
 
وقال جمعة إن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.
 
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الإيمان والعلم"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.
 
وشددت وزارة الأوقاف على ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 


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