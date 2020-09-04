ورشة الإنتاج بجامعة سوهاج تطرح 10 خدمات تنافسية للسوق المحلى.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه جارى العمل على تطوير ورفع كفاءة الأداء بورشة الإنتاج بالجامعة، لتقديم عدد من المخرجات تناسب احتياجات المؤسسات التعليمية بوجه خاص والسوق المحلى ككل، وتتماشى مع الاحتياجات المستقبلية لتطوير الأداء بها .

وصرح رئيس الجامعة بأن المنتجات والمخرجات النهائية للورشة تتمتع بجودة وكفاءة تناسب الاحتياجات التعليمية للطلاب، وتستخدم بشكل كبير فى تأثيث المقار التعليمية بمختلف مراحلها، وتعد أحدى الخدمات التى تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي، بخلاف دورها التعليمى والأكاديمى .

ومن جانبه قال محمود على مدير عام الورشة، أن الورشة تقوم بتصنيع عدد من النماذج والمخرجات التى تتطلبها المؤسسات التعليمية وغيرها من الاحتياجات المنزلية للمواطنين منها : غرف نوم وغرف معيشة ودواليب مكتبيه وطاولات كمبيوتر وكراسى معمل ومقاعد بمخدع لأداء الاختبارات وطاولات للاختبارات قابلة للطى على شكل مقص وتقفيل بنشات للمعامل والفصول وطاولات خاصة لأعمال الكنترولات ولوحات اعلانية خاصة بالنتائج النهائية للطلاب.

جدير بالذكر ان مقر ورشة الإنتاج يتوسط منطقة حى غرب بسوهاج ومستعد لتنفيذ الكميات المتعاقد عليها منه محلياً حسب المواصفات المطلوبة وبجودة تنافسية.