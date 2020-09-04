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هطول أمطار غزيرة فى مكة المكرمة.. فيديو وصور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:38 م
هطول أمطار غزيرة فى مكة المكرمة.. فيديو وصور سقوط أمطار فى عرفات
كتب محمد سعودي

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هطلت أمطارغزيرة في العديد من المناطق بمكة المكرمة، خاصة في مشعر عرفات، اليوم الجمعة، وأظهرت مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة مكة، و مقاطع أخرى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط الأمطار في مكة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن تهطل الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة. كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل. في حين توثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بيانا يوضح حالة الطقس غدا السبت، قالت فيه :" ماتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة. كذلك ظهور تشكيلات من السحب على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل قد تتخللها خلايا رعدية. في حين توثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة ومنطقة نجران".

 

تساقط الأمطار في مكة
تساقط الأمطار في مكة

 

جانب من هطول أمطار غزيرة في مكة المكرمة
جانب من هطول أمطار غزيرة في مكة المكرمة

 

هطول أمطار غزيرة في مكة المكرمة
هطول أمطار غزيرة في مكة المكرمة

 

 

 


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