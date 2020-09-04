جاء ذلك- وفق ما أوردته صحيفة /نيوزيلاند هيرالد / النيوزيلندية- بعدما أعلن المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد تسجيل 5 إصابات جديدة، منهم 3 حالات لعدوى محلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت أرديرن إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مستويات التأهب الحالية على أن يراجعها مجددا يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر الجاري ليقرر ما إذا كان سيدخل عليها تعديلات اعتبارًا من مساء الأربعاء الموافق 16 سبتمبر، وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلندا أن الحالات في مدينة توكوروا كانت مثالاً على سبب فرض قيود على نيوزيلندا بأكملها، واصفة التراجع عن مستويات التأهب بأنه أمر "محفوف بالمخاطر".