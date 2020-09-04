اليوم السابع
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ننشر أسعار تقاوى المحاصيل الشتوية.. والزراعة تؤكد: أقل من العام الماضي

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:00 ص
ننشر أسعار تقاوى المحاصيل الشتوية.. والزراعة تؤكد: أقل من العام الماضي تقاوى المحاصيل الشتوية
كتب عز النوبى

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أعلن الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنه طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فإن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة النصفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية.

 وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين كما أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح، وأسعار تقاوي المحاصيل الشتوية موسم 20/21 جاءت على النحو التالي:

 ‏ -القمح جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 215 جنيها

- ‏الفول البلد جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو 805 جنيهات

 -‏الشعير جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 185 جنيها

 -‏البرسيم المصري جميع الأصناف وزن العبوة 10 كيلو 195 جنيها

 ‏-البصل (الحبة السوداء) الصنف جيزة احمر جيزة 20 وزن العبوة 1 كيلو 370 جنيها

- ‏الفاصوليا الصنف (نبراسكا – جافة) وزن العبوة 10 كيلو 340 جنيها

 ‏-البسلة وزن العبوة 10 كيلو 400 جنيه

وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالاسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على ارقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710، او الإدارة العامة للتسويق 0235694050

فيما تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة،  بتكثيف حملاتها المرورية على محطات إعداد وغربلة التقاوى استعداد لتجهيز تقاوى المحاصيل الشتوية، وطرحها في منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب ويأتى محصول "القمح" فى مقدمة المحاصيل الشتوية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادًا للبدء فى موسم الزراعة.


التقاوى الشتوية

تقاوى القمح

انتاج التقاوى

اخبار اليوم

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