نقل رئيس وزراء إيطاليا الأسبق للمستشفى بعد إصابته بكورونا

رويترز

قال حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام)، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني نُقل إلى مستشفى في ميلانو لإجراء مزيد من الفحوص بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب الذي يتزعمه برلسكوني إن حالته الصحية لا تدعو للقلق.

وكان قطب الإعلام البالغ من العمر 83 عاما يقيم في منزله في بلدة آركوريه شمالي ميلانو.

وذكر الحزب أن برلسكوني نقل لمستشفى سان رافاييل "كإجراء وقائي".

وكان برلسكوني قد تحدث عبر رابط فيديو لتجمع لأنصار الحزب أمس الخميس وقال إن درجة حرارته عادت لطبيعتها.

وأضاف "لم أعد أعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الألم، أود أن أطمئن الجميع بأنني بخير".