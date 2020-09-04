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نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وراء تثبت التصنيف الائتمانى لمصر عند (B2)

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:00 ص
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وراء تثبت التصنيف الائتمانى لمصر عند (B2) الدكتور أحمد عبد الحافظ
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ ،الخبيرالاقتصادى ، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة بعد عام 2016 وإجراءات الاصلاح المالى والنقدي والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية فى هذا البرنامج  وراء استقرارالاقتصاد المصرى ، وبالتالى تثبيت مؤسسات التصنيف العالمية لمستواه ، بالاضافة الى العديد من الإجرءات والقرارات التى كان لها  أثر إيجابى على  الموازنة  العامة للدولة ومؤشرات الاقتصاد الكلي فى مصر.

وأضاف عبد الحافظ ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" فى حال عدم وجود هذا البرنامج ، وحدوث أزمة كورونا ، كان من الممكن أن تواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة ، لافتا  الى أن بعض المؤسسات الدولية أكدت أن احتياطى مصر يمكن أن يغطى احتياجاتها لسنوات بالرغم من ضعف السياحة التى تمثل 12% من الناتج المحلى الاجمالى .

وتوقع أحمد عبد الحافظ ، أن تحقق مصر نموا 2.5%  وهو معدل مناسب فى ظل الاوضاع الحالية  ، موضحا أن هذا النمو ينبع من الاستقرار السياسى للدولة واكتمال مؤسساتها الدستورية والنيابية ، مشيرا الى أن من بين العوامل التى ساهمت فى استقرار الاقتصاد وجود اكتشافات الغاز الطبيعى ، وترسيم الحدود مع دول البحر المتوسط وهى لها أثار إيجابية كبيرة بجانب تحقيق الاكتفاء  الذاتى من الغاز الطبيعى  . 

وذكر تقرير صادر عن  مؤسسة  "موديز " أن التصنيف الائتماني لمصر ثابت كما هو عند مستوى "B2 "  مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري .

 

 


وكالة موديز

التصنيف الائتمانى لمصر

الاقتصاد

كورونا

احمد عبد الحافظ

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