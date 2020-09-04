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نانسى بيلوسى تتهم ترامب بإهانة الجيش الأمريكى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:51 م
نانسى بيلوسى تتهم ترامب بإهانة الجيش الأمريكى نانسي بيلوسي
كتب محمد سعودي

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أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانا حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن تضحيات الجنود الأمريكيين، قائلة :"تعليقات الرئيس ترامب المهينة حول رجالنا ونسائنا بالزي العسكري مروعة. جيشنا يستحق قائدا أعلى يحترم خدمتهم. من الواضح أن ترامب لا يفعل ذلك".

رئيس مجلس النواب الأمريكي عبر تويتر
رئيس مجلس النواب الأمريكي عبر تويتر

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أن ترامب أدلى مرارًا بتصريحات يسخر فيها من تضحيات الجنود الأمريكيين، بمن فيهم أولئك الذين قدموا أقصى تضحيات للدفاع عن حرياتنا.

وقالت نانسي بيلوسي، في بيان لها "إن استخفاف الرئيس ترامب المتكرر برجالنا ونسائنا بالزي العسكري، واصفا إياهم بـ" الخاسرين" و"المصاصون "، أمر مروع للغاية. في عام 2015، هاجم السناتور جون ماكين قائلاً: `"أنا أحب الأشخاص الذين لم يتم أسرهم".

وأضافت '' كل يوم، يوضح ترامب أنه لا يفهم ما يعنيه التضحية من أجل بلد واحد - لأنه يضع مصالحه باستمرار في المقدمة أمننا القومي ومن يدافع عنه... الرئيس ، بصفته القائد العام، يتحمل مسؤولية جسيمة للدفاع عن أبطالنا من خلال إعطاء الأولوية لحماية القوة. ومع ذلك، يرفض ترامب بعناد الوقوف في وجه بوتين لتقديمه مكافآت للمسلحين المرتبطين بطالبان لقتل القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان.. جيشنا يستحق قائدا أعلى يحترم خدمتهم. من الواضح أن ترامب لا يفعل ذلك ".


نانسي بيلوسي

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