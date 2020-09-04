نائب محافظ الإسكندرية تتابع العمل فى المراكز التكنولوجية

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، المراكز التكنولوجية بأحياء المنتزة أول وشرق ووسط، وذلك لمتابعة سير العمل، ومدي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين تمهيدا لميكنة الخدمات طبقا لتكليف رئيس الوزراء من خلال المشروع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وقال بيان صحفى صادر عن محافظة الاسكندرية اليوم ،أنه خلال الجولة؛ أكدت نائب المحافظ ، علي ضرورة تقليل وقت تقديم الخدمة للمواطنين علي أن تكون بشكل سريع وعلي جودة عالية ،كما كلفت المسئولين بالمراكز التكنولوجية بحصر الخدمات التي يوجد بها تزاحم من قبل المواطنين، ووجهت بتوفير عدد كافي من الموظفين لتقديم تلك الخدمات، للتيسير علي المواطنين.