نائب محافظ الإسكندرية تتابع العمل فى المراكز التكنولوجية

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، المراكز التكنولوجية بأحياء المنتزة أول وشرق ووسط، وذلك لمتابعة سير العمل، ومدي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين تمهيدا لميكنة الخدمات طبقا لتكليف رئيس الوزراء من خلال المشروع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وقال بيان صحفى صادر عن محافظة الاسكندرية اليوم ،أنه خلال الجولة؛ أكدت نائب المحافظ ، علي ضرورة تقليل وقت تقديم الخدمة للمواطنين علي أن تكون بشكل سريع وعلي جودة عالية ،كما كلفت المسئولين بالمراكز التكنولوجية بحصر الخدمات التي يوجد بها تزاحم من قبل المواطنين، ووجهت بتوفير عدد كافي من الموظفين لتقديم تلك الخدمات، للتيسير علي المواطنين.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،شدد على سرعة أنهاء أجراءات طلبات التصالح للبناء المخالف بالمركز النموذجي للخدمات بالديوان العام، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر 2020
وشدد المحافظ ، علي تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح فى المخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي أتم الاستعداد لتلبية كل التعاون والاحتياجات لهم طوال فترة تقديم طلبات التصالح ، داعيا المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المركز النموذجي بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح .
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