نائب بطريرك الكاثوليك يبحث نشاطات الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة فى المطرية

زار اليوم الجمعة، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية، وقد ترأس صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب القمص جورج سليمان راعي الكنيسة، وبحضور خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية ، وألقي الأنبا باخوم ، كلمة العظة حول أهمية ترتيب الأولويات في حياتنا، موكدا أهمية وضع الله في مقدمة حياتنا، كما اختتم صلاة القداس الإلهي، بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.
وعقب انتهاء الصلاة، اجتمع الأنبا باخوم ، مع أمناء الخدمة بالكنيسة، بحضور الأب الراعي ومسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، حيث عرض الخدام خبراتهم خلال الفترة الماضية الاستثنائية، ثم تحدث الأنبا باخوم عن المشروع الرعوي بالإيبارشية البطريركية لهذا العام "كلمة الله" بأركانها الثلاثة "تخلق - تحرر - ترسل".
وكان الأنبا باخوم ، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قد التقى مع أمناء الأنشطة الرعوية بكنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بحدائق القبة، حيث شارك في الاجتماع، الأب بسكوالي راعي الكنيسة، وممثلي الأنشطة الرعوية بالرعية، حيث بدأ الاجتماع بشرح ممثلي الأنشطة لخبراتهم خلال الفترة الماضية الاستثنائية، بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية للخدمة.
وألقي الأنبا باخوم كلمة، حث فيها الخدام علي التفاني في الخدمة المقدسة، كما شرح نيافته المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية لهذا العام " كلمة الله "، كما ختم الأنبا الاجتماع بمباركة الحضور، إعطائهم البركة الرسولية.
كما كرم الأنبا باخوم ، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، أبناء كنائس منطقة الدلتا، خريجي المرحلة الثانوية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقويسنا، حيث بدأ الاحتفال بصلاة القداس ابمشاركة، الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالإسكندرية، ومسئول لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالإضافة إلى الشباب والشابات المحتفي بهم؛ وعقب الصلاة، كرم نيافته خريجي المرحلة الثانوية، كما تم التقاط الصور التذكارية .
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