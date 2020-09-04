نائب بطريرك الكاثوليك يبحث نشاطات الخدمة بكنيسة العائلة المقدسة فى المطرية

كتب مايكل فارس

زار اليوم الجمعة، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية، وقد ترأس صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب القمص جورج سليمان راعي الكنيسة، وبحضور خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية ، وألقي الأنبا باخوم ، كلمة العظة حول أهمية ترتيب الأولويات في حياتنا، موكدا أهمية وضع الله في مقدمة حياتنا، كما اختتم صلاة القداس الإلهي، بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.

وعقب انتهاء الصلاة، اجتمع الأنبا باخوم ، مع أمناء الخدمة بالكنيسة، بحضور الأب الراعي ومسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، حيث عرض الخدام خبراتهم خلال الفترة الماضية الاستثنائية، ثم تحدث الأنبا باخوم عن المشروع الرعوي بالإيبارشية البطريركية لهذا العام "كلمة الله" بأركانها الثلاثة "تخلق - تحرر - ترسل".