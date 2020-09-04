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نائب الرئيس اليمنى: ميليشيا الحوثى تستهتر بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:00 ص
نائب الرئيس اليمنى: ميليشيا الحوثى تستهتر بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم الفريق الركن على محسن صالح نائب الرئيس اليمنى
عدن /أ ش أ/

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اتهم نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، باستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم فى العملية السياسية لحل الأزمة فى بلاده.

وأشار الفريق محسن - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بالتصعيد فى مختلف المناطق وإطلاقها الصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه مدن يمنية وأخرى فى المملكة العربية السعودية.

وأكد المسؤول اليمنى - خلال لقائه اليوم فى الرياض بالقائم بأعمال السفير الهولندى جيحون إستوار ونائب السفير السويدى لدى اليمن أريك سالمغرين - رفض الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران السماح بإيجاد حل للعائمة النفطية (صافر).

وقال المسئول اليمنى إن ذلك يكشف للعالم مراوغة الميليشيا واستهتارها بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم فى العملية السياسية.

من جهتهما، أكد المسؤولان الهولندى والسويد دعم بلديهما للجانب الإنسانى والإغاثى ودعم جهود تحقيق السلام بما من شأنه أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة.

 


الرئيس اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

ميليشيا الحوثى

على محسن صالح

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