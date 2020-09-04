اليوم السابع
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موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 4-9-2020

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:24 م
موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 4-9-2020 المهندس طارق الملا وزير البترول
كتب هانى الحوتى

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شهد اليوم الجمعة 4-9-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها إعلان مصدر بالبترول، عن إجمالي اكتشافات الغاز الطبيعي التي تم تحقيقها خلال 2020-2019، وبلغت 15 كشفاً للغاز باحتياطي بلغ حوالي 930 مليار قدم مكعب غاز، وحوالي 2.2 مليون برميل متكثفات بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، وإعلان وزارة التخطيط استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات تُقدّر بنحو 31.6 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، بنسبة 4,3٪ من إجمالي استثمارات الخطة.
 

930 مليار قدم مكعب غاز احتياطيات 15 كشفاً بالبحر المتوسط والصحراء الغربية

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن إجمالي اكتشافات الغاز الطبيعي التي تم تحقيقها خلال 2020-2019، وبلغت 15 كشفاً للغاز بإجمالي احتياطي بلغ حوالي 930 مليار قدم مكعب غاز، وحوالي 2.2 مليون برميل متكثفات بالبحر المتوسط والصحراء الغربية.
 
وأضافت المصادر، أن الاكتشافات الجديدة بمناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والبالغ عددها 6 اكتشافات خلال العام 2020-2019 بإجمالي احتياطي الغاز منها حوالي696 مليار قدم مكعب غاز وحوالي 2.2مليون برميل من المتكثفات كما بلغت اكتشافات الصحراء الغربية خلال 9 اكتشافات بإجمالي احتياطي  بلغ حوالي 234 مليار قدم مكعب غاز.
 

 

التخطيط تكشف عن استثمار 31.6 مليار جنيه بقطاع الاتصالات فى خطة 20/2021

أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يلعب القطاع دورًا أساسيًا في تسريع عجلة النمو الاقتصادي بما يُوفّره من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون مُحفّزة للاستثمار وداعمة للقرارات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن أهمية هذا القطاع وفاعليته تستند على أربعة ركائز أساسية، يتعلق أوّلها بتطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثانيها بتعميق الصناعة التكنولوجية، أي بناء صناعة قوية تعتمد على التقنيّات الحديثة، وثالثها بناء أجيال من الشباب قادرة على اكتساب الـمعارف والتعامل والتكيّف مع تقنيّات العصر الحديث وتطويعها لأغراض التنمية الـمُستدامة، ورابعها تنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والـمُنتجات الإلكترونية والاستشارات الـمعنيّة بتقنية الـمعلومات. 
 
وأضافت هالة السعيد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق إنجازات كبيرة منذ أن تبنّى الـمشروع القومي للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مُجتمع الـمعلومات، مما أسفر عن تزايُد مُطرد في مساهمته في النمو الاقتصادي ليصل إلى نحو 12%، لافتة إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات تُقدّر بنحو 31.6 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، بنسبة 4,3٪ من إجمالي استثمارات الخطة.

 

الإحصاء: 137 ألف مسجد وزاوية فى مصر والشرقية بصدارة الترتيب

أظهرت بيانات حكومية، أن إجمالي عدد المساجد والزوايا في مصر بلغ نحو 137 ألفا و465 مسجدا وزاوية وذلك بنهاية العام المالي 2018/2019، موزعة بواقع 105 آلاف و841 مسجدا، و31 ألفا و624 زاوية.
 
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ترتيب المحافظات الأكثر حيازة للمساجد والزوايا، وجاءت محافظة الشرقية في صدارة الترتيب بنحو 15 ألفا و537 مسجدا وزاوية، يليها محافظة البحيرة بواقع 12 ألفا و817 مسجدا وزاوية، ثم محافظة الجيزة بعدد 8 آلاف و930 مسجدا وزاوية، ومحافظة سوهاج بنحو 8 آلاف و665 مسجدا وزاوية، ومحافظة الدقهلية بعدد 8 آلاف و645 مسجدا وزاوية.

 

 ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.3 مليار جنيه خلال أسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 11180.81 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1849.26 نقطة.
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.6% مغلقًا عند مستوى 2748.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.21% مغلقًا عند مستوى 13091.84 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.94% ليغلق عند مستوى 951.94 نقطة.
 
فيما تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 3.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 627.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5% عن الأسبوع الماضي، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.2 مليار جنيه إلى 321.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 188.3 مليار جنيه إلى 192 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.
 
 
 

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التخطيط

استثمارات الاتصالات

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عدد المساجد فى مصر

البورصة

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