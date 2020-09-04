اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى: 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 4:04   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:27 
 
موعد صلاة المغرب 6:15
 
ميعاد صلاة العشاء 7:34 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 4:07 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:59 
 
موعد صلاة العصر 3:33 
 
توقيت صلاة المغرب 6:20 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:41 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:59 
 
توقيت صلاة الظهر 11:50 م 
 
موعد صلاة العصر 3:24 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 12: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 7:31 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:56 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:42 
 
موعد صلاة العصر 3:13 
 
توقيت صلاة المغرب 6:02 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:18 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 4:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:17 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:21 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:43 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:20 م 
 
موعد صلاة العصر 3:45 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:37 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:48 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:39 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:20 م 
 
موعد صلاة العصر 3:49 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:41 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:52 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 4:11 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:21 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:13 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:24 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 3:50 
 
توقيت صلاة الظهر 11:39 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:12 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:01 
 
موعد صلاة العشاء 7:18 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:41 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:22 م 
 
موعد صلاة العصر 3:50 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:53 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 4:29 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 4:02 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:51 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:13 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:59 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:47 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:20 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:07 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 7:26 م 
 
 
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة