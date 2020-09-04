مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 3:27
موعد صلاة المغرب 6:15
ميعاد صلاة العشاء 7:34
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:33
توقيت صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:59
توقيت صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 12: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:31 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:56 ص
توقيت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:18 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:17 م
توقيت صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:21
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:43 ص
توقيت صلاة الظهر 12:20 م
موعد صلاة العصر 3:45 م
موعد صلاة المغرب 6:37 م
ميعاد صلاة العشاء 7:48 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:39 ص
توقيت صلاة الظهر 12:20 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
توقيت صلاة العشاء 7:52 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
ميعاد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:50
توقيت صلاة الظهر 11:39 م
ميعاد صلاة العصر 3:12 م
موعد صلاة المغرب 6:01
موعد صلاة العشاء 7:18 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
توقيت صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 7:53 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:29 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 4:02 م
توقيت صلاة المغرب 6:51 م
موعد صلاة العشاء 8:13
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:59 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
ميعاد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 6:07 م
مواقيت صلاة العشاء 7:26 م
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة