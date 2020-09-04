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منظمة الصحة تستبعد إتاحة لقاح كورونا قبل منتصف 2021

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:16 م
منظمة الصحة تستبعد إتاحة لقاح كورونا قبل منتصف 2021 لقاح كورونا
رويترز

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 قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.
 
وأضافت المتحدثة مارجريت هاريس للصحفيين في إفادة في جنيف "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".
 
وقالت "هذه المرحلة الثالثة يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن" في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.

لقاح كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

الصحة العالمية

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