اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منسوب النيل يواصل ارتفاعه فى السودان وتحذيرات من أمطار غزيرة بالبلاد

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:36 م
منسوب النيل يواصل ارتفاعه فى السودان وتحذيرات من أمطار غزيرة بالبلاد السودان
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيانها اليوم الجمعة، أن محطة الخرطوم سجلت أعلى منسوب (17.58 متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ32 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.25 متر) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة ( 18.07) بـ18 سم.

118769936_2628528660694850_1322069032003334349_o
 
وذكرت اللجنة ان الأمطار التى هطلت فى أعلى حوض النيل الازرق فى ايام 1-3 سبتمبر ستؤدى الى انخفاض فى وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد السبت، ليكون الوارد فى حدود 840 مليون متر مكعب، بينما تؤدى الأمطار التى هطلت فى حوض العطبراوى فى يومى 2و3 سبتمبر إلى استقرار فى إيراد أعالى نهر عطبرة فى اليومين القادمين.

وحذرت اللجنة من وجود سحب حقيقية ماطرة غزيرة داخل السودان، ربما تؤدى لسيول وجريان الخيران.

Eg_2V6wXcAAS2DB
 
وبحسب لجنة الفيضانات فان محطة ود مدنى سجلت اليوم 20.65 مترا ومن المتوقع أن تسجل غدا 20.66 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.16 مترا، بزيادة 2 سم عن أعلى رقم مسجل، ومن المتوقع تسجل غدا 19.20 مترا، وسجلت الخرطوم اليوم 17.58 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 17.61 وترتفع يوم الأحد إلى 17.65 مترا.
 
 

وسجلت محطة شندى اليوم 18.25 مترا ويتوقع أن تستقر غدا وبعد غد على 18.27 مترا، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم 16.44 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 16.40 مترا، وسجلت دنقلا 15.21 مترا وتستقر غدا وبعد غد على 15.22 مترا.

Eg_2VwoWkAAcg9k
 
ودعت لجنة الفيضانات فى السودان، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
 
رى السودان
رى السودان

 


السودان

منسوب النيل

منسوب النيل الأزرق

عطبرة

اثيوبيا

نهر عطبرة

فيضان النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مياه السيول تغرق الريف الغربى فى ولاية كسلا بالسودان.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:10 م

مفوضية اللاجئين تعلن تضرر 125 ألف لاجئ من فيضانات السودان

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:04 م

لجنة الفيضان السودانية تحذر من استمرار زيادة منسوب الخرطوم وشندى والكاملين

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:50 م

الرى تتوقع ارتفاع كميات الوارد من مياه النيل بسبب زيادة الأمطار بالخرطوم

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:20 ص

5 مشاهد من فيضان النيل فى الخرطوم بعد ارتفاع منسوب المياه.. فيديو وصور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:42 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة