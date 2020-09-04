ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية عن توفير منحة للطالبة هبة حامد الحاصلة على مجموع 99.1% فى الثانوية العامة لتفوقها وجهودها بعد انتشار قصتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات، وذلك فى إطار دور جامعة الإسكندرية المجتمعى نحو رعاية طلابها غير القادرين.

وأضاف "الكردى"، أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية من خلال إدارة صندوق التكافل الاجتماعى، وإدارات رعاية الشباب وشئون الطلاب بكليات الجامعة المختلفة، سواء بالتقسيط لهم، أو الإعفاء النهائي من المصروفات الدراسية وفقا لحالات الطلاب، وعلى هؤلاء الطلاب التوجه لإدارة رعاية الشباب لمعرفة الإجراءات المطلوبة والاستفادة من دعم الجامعة.

وكانت قد ظهرت قصة كفاح جديدة بمحافظة الإسكندرية بعد انتشار قصة الطالب إبراهيم عبد اللطيف الشهير ببائع الفريسكا، وهى الطالبة على حامد التى حصلت على مجموع 99.1% فى الثانوية العامة والتحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية وحققت حلم والدها الذى كافح سنوات طويلة فى حراسة أحد العقارات بالإسكندرية.

ورغم الظروف الخاصة لوالدها الذى شجعها ووفر كافة احتياجاتها الا أنها صبرت واجتهدت حتى تحصل على مجموع يدخلها كلية الطب جامعة الإسكندرية وتحقيق حلم والدها وتصبح طبيبة.

وتقول الطالبة هبة حامد، إنها كانت تذاكر 9 ساعات يوميا فى الحجرة الصغيرة تحت بير السلم التى تعيش فيها مع اسرتها بمنطقة فلمنج بالإسكندرية حيث أنهم يعيشون فيها منذ سنوات نظرا لعمل والدها حارس عقار فى نفس المنزل.

وأضافت هبة أنها تحدت كافة الظروف حيث إنها لديها ثلاث أشقاء وأن راتب والدها 1000 جنيه، فهذا لا يكفي من أجل تحقيق حلمها في الاستكمال مسيرتها العلمية عقب التحاقها بكل الطب.