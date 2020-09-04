وأوضح المتحدث أن الاشتباكات اندلعت عندما بدأت القوات الباكستانية في اختراق الحدود الدولية بين البلدين.

وفي مايو الماضي، قُتل ما لا يقل عن أربعة من قوات الحدود الأفغانية وأصيب 23 آخرون في اشتباكات مماثلة في منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار الجنوبي.

وبحسب وزارة الدفاع الأفغانية، قُتل تسعة مدنيين على الأقل في 31 يوليو الماضي وأصيب 50 آخرون في قصف مدفعي للقوات الباكستانية على "مناطق سكنية" بمنطقة سبين بولداك.

وجاء الاشتباك بعد ساعات من محادثة هاتفية بين القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي شدد على دعم بلاده لعملية السلام الأفغانية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الباكستانية نقلته وسائل إعلام محلية.