قتل ضابط من قوات الحدود الأفغانية وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين في اشتباكات مع القوات الباكستانية اندلعت عند خط (دوراند) الحدودى فى إقليم ننجرهار شرقي البلاد، وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم ننجرهار ، حسب ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة، إن من بين الضحايا ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات التي استمرت ساعة.
وأوضح المتحدث أن الاشتباكات اندلعت عندما بدأت القوات الباكستانية في اختراق الحدود الدولية بين البلدين.
وفي مايو الماضي، قُتل ما لا يقل عن أربعة من قوات الحدود الأفغانية وأصيب 23 آخرون في اشتباكات مماثلة في منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار الجنوبي.
وبحسب وزارة الدفاع الأفغانية، قُتل تسعة مدنيين على الأقل في 31 يوليو الماضي وأصيب 50 آخرون في قصف مدفعي للقوات الباكستانية على "مناطق سكنية" بمنطقة سبين بولداك.
وجاء الاشتباك بعد ساعات من محادثة هاتفية بين القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي شدد على دعم بلاده لعملية السلام الأفغانية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الباكستانية نقلته وسائل إعلام محلية.
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