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مقتل "تكية" خط الصعيد الهارب من 300 سنة سجن فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:36 ص
مقتل "تكية" خط الصعيد الهارب من 300 سنة سجن فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج قوات امن -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى أخطر مجرم في سوهاج، والذى أطلق على نفسه لقب "خط الصعيد"، مصرعه اليوم الجمعة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسوهاج، حيث تبين من التحريات أنه هارب من أحكام بلغت جملتها ما يقرت من 300 سنة سجن.

بدأت الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للأجهزة الأمنية مفادها بمرور الشقي الخطر يحيى كامل عبدالنعيم تكية وشهرته يحيى تكية (52 سنة - عاطل)، والمسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة" مقيم بقرية القرامطة غرب -على الطريق طريق فرعى بناحية مركز جزيرة شندوبل.

تم عقب التنسيق مع الأمن العام الدفع بمجموعات قتالية وعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالمنطقة المشار إليها وحال مشاهدة المتهم المتحرى عنه للقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية مما حد القوات بمبادلته إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر إطلاق النار.

تم فحص مكان مصدر إطلاق لنار وعثر على المتهم جثة هامدة وبه طلق نارى بالصدر وبجواره بندقية آلية و3 خزن لذات السلاح و98 طلقة حية من ذات العيار وكمية من الفوارغ لذات السلاح وبتفيش المتهم وقائيا عثر معه على كمية كبيرة من المواد المخدرة " حشيش وأفيون".

وأشارت التحريات إلى أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام مؤبد بإجمالى 75 سنة ومطلوب التنفيذ عليه في 17 حكما و4 أحكام جزئية و2 حكم جنائى والمحكوم عليه في 5 قضايا جنائية (سرقات بالإكراه وتجارة سلاح)، والمحكوم عليه غيابيًا في 22 حكمًا قضائيًا ما بين الحبس لمدة سنة وثلاثة أشهر، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 5500 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2014 "سرقة بالإكراه"، والسابق اتهامه في 30 قضية متنوعة.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لبدء النيابة التحقيق وإجراء شؤنها في الواقعة هذا وقد لاقت واقعة مقتل خط الصعيد يحيى تكية استحسان المواطنين لما كان يمثله المتهم من خطر عليهم وعلى الأمن العام وقيام المتهم بارتكاب وقائع قتل وسرقة وإتجار بالواد المخدرة.

 

 


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