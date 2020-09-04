اليوم السابع
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مصر للطيران تسير 44 رحلة دولية لنقل 4600 راكب

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:15 ص
مصر للطيران تسير 44 رحلة دولية لنقل 4600 راكب مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الجمعة، 44 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
 
ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولى، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، أمستردام، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، دوالا، ميلانو، لارناكا، نيروبى، الخرطوم، الشارقة، أربيل، بيروت، البحرين، نيويورك، و3 رحلات إلى دبى، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبى، بغداد.
 
كما تسير مصر للطيران 4 رحلات استثنائية إلى كل من كازبلانكا، الرياض، فيينا، المدينة المنورة، و7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان ، بالاضافة إلى رحلة خاصة إلى طابا و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب.
 
ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كل الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي  توفير universal protection kit تحتوى على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.

مصر للطيران

رحلات دولية

الشحن الجوي

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