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مسئول بالأوقاف يرد على أكاذيب قنوات الإرهاب حول المساجد فى مصر.. فيديو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:03 م
مسئول بالأوقاف يرد على أكاذيب قنوات الإرهاب حول المساجد فى مصر.. فيديو الدكتور جابر طايع
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن بناء المساجد لم يتوقف منذ عام 2014 حتى الآن، وتم إحلال وتجديد أكثر من 3000 مسجد كانوا معطلين منذ 15 عاما، لتوقف العمل فيها، لافتا إلى أن كل هذا دلالة على اهتمام الدولة بإعمار بيوت الله.


وتابع طايع، فى مداخلة هاتفية له على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، ان المساجد فى مصر منذ قديم الأزل تبنى على الطرز المعمارية الحضارية التى تصدر للعالم، منها الأزهر الشريف وأحمد بن طولون، لافتا إلى أن مصر كانت تلقب ببلد الألف مئذنة، الآن يوجد أكثر من 180 ألف مئذنة تعلى كلمة الله، ولا أحد يستطيع المزايدة على مصر بأنها تقوم بهدم مساجد، من قبل الجماعات الإرهابية وإنما تقوم بتعمير بيوت الله مبنى ومعنى.


وأشار إلى أن المساجد التى دخلت مؤخرا والتى تبلغ 1200 مسجد منذ 2014، دليل على أن مصر محبة لله ورسوله.


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