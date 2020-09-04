مسؤول إيطالى يؤكد زيادة إصابات كورونا بسبب الاستخفاف بدور الكمامات

كتبت فاطمة شوقى

أكد نائب وزير الصحة بيرباولو سيليري أن "الخطأ الذي ارتكبناه في البداية كان التقليل من فائدة الكمامات"، فلقد "استخف بها العالم الغربي بأسره، وكانت إرشادات منظمة الصحة العالمية شديد التقلب بادئ ذي بدء"، وقال المسؤول الصحى أن "المنظمة العالمية للصحة قالت في يونيو الماضي إن الأسوأ لم يأت بعد"، بينما "كان من الأنسب قول مثل هذه الجملة في وقت سابق".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن 1397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حدثت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه "تم إجراء 92790 تحليل كشف آخر منذ يوم أمس، أي أقل بـ10169 مسحة عن أمس، والتي تمخضت عن تسجيل 1326 نتيجة إيجابية جديدة، من ناحية الإصابة بعدوى كوفيد 19.

وأشارت وزارة الصحة الى أنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لقي 10 أشخاص حتفهم أيضًا، وهو رقم يرفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35507 منذ بداية حالة الطوارئ، كما يشهد مرضى العناية المركزة ارتفاعًا، بزيادة بـ10 أشخاص مقارنة بأمس و120 في المجموع الكلي".

وأوضح البيان أن "هناك حاليًا 28915 شخصًا إيجابيًا في إيطاليا، بالإضافة إلى 120 مريضًا في أقسام العناية المركزة، وأن هناك 1505 مرضى في المستشفى ممن يعانون من الأعراض و27290 في الحجر المنزلي.