اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة إسنا تزيل 13 حالة تعد بقريتى الدير والنجوع على مساحة 2395 مترا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:34 ص
مدينة إسنا تزيل 13 حالة تعد بقريتى الدير والنجوع على مساحة 2395 مترا المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأنه تمت مواصلة حملات إزالة التعديات في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالتصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف.

وأضاف المهندس محمد سيد سليمان، فى بيان صحفى، أنه شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحيتي قرية الدير وقرية النجوع، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعد بقرية الدير وقرية النجوع بمساحة 2395 مترا، عبارة عن بناء أسوار و"عشش" ومباني بارتفاعات مختلفة متعدية  على أراضي أملاك الدولة دون سند من القانون.  

وشارك في تلك الحملة رجال الأجهزة التنفيذية بالمركز ورئيسا القريتين وقسم التنظيم  والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة شرطة اسنا، والمقدم سعيد الحسيني  نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث ورجال قوات الأمن والحماية المدنية.

وأكد رئيس مركز إسنا، أن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، وسيتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدى ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى بناحية قرية أصفون، حيث أسفرت الحملة التى تمت عن تنفيذ 14 قرارا إزالة بناحية أصفون بمساحة 2 فدان و19قيراط، عبارة عن أحواش وأسوار ومبانى بارتفاعات مختلفة متعدية على أراضى زراعية دون سند من القانون، حيث شارك فى الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ورئيس القرية وقسم التنظيم والإدارة الهندسية والإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض.


الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

مدينة اسنا

اخبار الاقصر

تعديات على اراضى الدولة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس شركة مصر العليا للكهرباء يزور الأقصر لمتابعة الشبكات.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:40 م

تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضى أملاك الرى بالأقصر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:38 م

رئيس مدينة الأقصر يقود حملة مكبرة لتنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات وبناء مخالف

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:05 م

صور.. ثقافة الأقصر تنظم سلسلة محاضرات حول "بر الوالدين" و"إدارة الأزمات" وورش فنية لدعم الأطفال

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:29 م

مصرع سائق وإصابة 3 مواطنين فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا بالأقصر

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء تنفى فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة

الكهرباء تنفى فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة

زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم السعودية 13/0 فى أول مباراة رسمية بين المنتخبين

زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم السعودية 13/0 فى أول مباراة رسمية بين المنتخبين

الحكومة تؤكد عدم المساس بمجانية التعليم وتشدد على مواجهة الشائعات وأحقية المواطن فى الخدمة

الحكومة تؤكد عدم المساس بمجانية التعليم وتشدد على مواجهة الشائعات وأحقية المواطن فى الخدمة

تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

النقل تخطط لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان إلى توشكى لتصبح محطة نهائية

النقل تخطط لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان إلى توشكى لتصبح محطة نهائية

أمطار غزيرة ورعدية بجنوب سيناء وخفيفة على القاهرة والعظمى 36 فى طقس اليوم

أمطار غزيرة ورعدية بجنوب سيناء وخفيفة على القاهرة والعظمى 36 فى طقس اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار طرح السلع المدعمة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار طرح السلع المدعمة

افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بالإسكندرية اليوم.. صور

افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بالإسكندرية اليوم.. صور

الداخلية تقدم للطلاب كتيب يشرح خطوات التقديم لكلية الشرطة

الداخلية تقدم للطلاب كتيب يشرح خطوات التقديم لكلية الشرطة

استخدام مكواة ملابس بهذه الطريقة يقلل من استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل

استخدام مكواة ملابس بهذه الطريقة يقلل من استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل

تعرف على مشروع إحياء مسار آل البيت بالقاهرة وأماكن المزارات × 9 معلومات

تعرف على مشروع إحياء مسار آل البيت بالقاهرة وأماكن المزارات × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة