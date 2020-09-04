محمد العريان يتوقع تعرض بورصة وول ستريت لانخفاض جديد

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توقع محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة أليانز حركة تصحيحية جديدة في سوق الأسهم الأمريكية في حالة حدوث تحول في موقف المستثمرين.

وحذر العريان في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، من تراجع بورصة وول ستريت بنحو 10% إضافية بسهولة إذ تحولت عقلية المستثمر من الاهتمام بالعوامل الفنية إلى الأساسية.

وأوضح "العريان" أن السوق ليس منفصلا فقط عن الاقتصاد الأمريكي إنما عن سندات الخزانة والأسواق مرتفعة العائد عند مستوياتها الحالية.

وأضاف أن الوقت قد حان لارتداد السوق الأمريكية، خاصة بعد مكاسب استمرت 5 أشهر على التوالي وتسجيل أقوى أداء لشهر أغسطس منذ عقود.

وأشار إلى أنه في حالة نظر المستثمرون للسوق من خلال الأساسيات، فسيضطرون لمراعاة الحالة غير المستقرة للاقتصاد حيث لا تزال حالات إفلاس الشركات تلوح في الأفق.

وكان العريان قد حذر منذ ما يقرب من شهر من أن حالات الإفلاس على نطاق واسع قد تؤدي إلى فشل انتعاش السوق من أدنى مستوياته الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" في النصف الأول من عام 2020.

وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي تعاملات أمس الخميس على تراجع بنسبة 2.8%، فيما انخفض "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 3.5%، و"ناسداك" بنسبة 5%.