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محافظ كفر الشيخ يشيد بجامعة كفر الشيخ لتصنيفها ضمن "التايمز البريطاني"

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:03 ص
محافظ كفر الشيخ يشيد بجامعة كفر الشيخ لتصنيفها ضمن "التايمز البريطاني" محافظ كفر الشيخ ورئيس جامعة كفر الشيخ خلال اللقاء
كفر الشيح - محمد سليمان

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بجامعة كفر الشيخ لتصنيفها ضمن "التايمز البريطانيTHE World University Rankings 2021 "، وظهور الجامعة في المركز 601- 800 والذي يصدر سنوياً، لافتًا إلى أن هذا التصنيف يُعد من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات التعليم "البيئة التعليمية" والبحث العلمي حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة" والاستشهادات " تأثير البحث " والعلاقات الدولية " أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث"، ودخل الصناعة " نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع ".

من جانبه صرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأن الجامعة حافظت على ترتيبها ضمن أفضل 800 جامعة عالميًا محافظة على نفس مركزها عالمياً للعام الثالث على التوالي وفقاً لتصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي لعام 2021م في ظل التنافس الشديد بين الجامعات العالمية، كما حققت الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بين 21 جامعة مصرية في التصنيف.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دولياً قوياً بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الخاصة في هذا الشأن.


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