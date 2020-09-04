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محافظ كفرالشيخ يوجه بتقديم التيسيرات لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:53 م
محافظ كفرالشيخ يوجه بتقديم التيسيرات لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز ومدن المحافظة لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة 25٪ جدية التصالح، وذلك حتى 15 سبتمبر، ليتيح فرصة أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم .

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وحسن استقبال المواطنين الراغبين في التصالح، وتذليل أي عقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.

وأشرف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي متابعة العمل بالمركز التكنولوجي في تمام الساعة السادسة صباحاً وحتي انصراف آخر مواطن وذلك بناء علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لتسهيل كافة الصعوبات أمام المواطنين وذلك وفقا للقانون 17 لسنة 2018م.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، عمل المركز التكنولوجى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح.

كما تفقدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدةً علي ضرورة حسن استقبال المواطنين والتفاعل الجاد معهم، فضلاً عن ضرورة حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

جدير بالذكر؛ أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وجه بتخصيص موظفين من إدارات خدمة المواطنين والعلاقات للرد على استفسار المواطنين، وتوضيح بنود التقنين، والإجابة على التساؤلات المتعددة، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في التصالح.

 

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