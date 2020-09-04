محافظ جنوب سيناء ورئيس "دينية البرلمان" يشيدان بجودة لحوم صكوك الأضاحى.. صور

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين، بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة بديوان عام محافظة جنوب سيناء.
جدير بالذكر أنه تم توزيع 415 طن لحوم حتى الآن، منها ستة أطنان لحوم تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الفقراء، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.
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