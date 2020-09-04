اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء ورئيس "دينية البرلمان" يشيدان بجودة لحوم صكوك الأضاحى.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:03 م
محافظ جنوب سيناء ورئيس "دينية البرلمان" يشيدان بجودة لحوم صكوك الأضاحى.. صور
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين، بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف.
 
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة بديوان عام محافظة جنوب سيناء.
 
جدير بالذكر أنه تم توزيع 415 طن لحوم حتى الآن، منها ستة أطنان لحوم تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.
 
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الفقراء، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
 
كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.
 
 
30723446-6fb4-44f1-8c88-1880fdad8bb1
 
f7212076-049e-437f-bf2a-f0a9a8edbb0a
 
8b412e25-474f-4318-a870-34c189d9572a
 
71f3f0ab-55ff-42af-a3eb-7cc048b26ec8
 
e738dabc-d0f8-445b-ad98-39d4d03e1e86
 

 


الاوقاف

صكوك الاضاحى

اخبار مصر

وزير الاوقاف

صكوك

جنوب سيناء

رئيس دينية البرلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة