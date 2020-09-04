محافظ جنوب سيناء ورئيس "دينية البرلمان" يشيدان بجودة لحوم صكوك الأضاحى.. صور

كتب على عبد الرحمن

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين، بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة بديوان عام محافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أنه تم توزيع 415 طن لحوم حتى الآن، منها ستة أطنان لحوم تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.