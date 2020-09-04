اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:01 م
محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، والخاصة بإعادة فتح المنشآت الخدمية والترفيهية وفقاً لضوابط محددة.

 

وشدد المحافظ علي التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، والالتزام بكافة الضوابط والاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

 

وأهاب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بضرورة بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية.

 

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

الإجراءات الاحترازية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة