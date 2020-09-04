محافظ الغربية يوقف قرار تعيين نائب رئيس مدينة كفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إيقاف قرار تعيين رئيس الوحدة المحلية في ابيار في منصب نائب رئيس مدينة كفر الزيات، وذلك بعد أن تلقى محافظ الغربية عدة شكاوى من عدد من المواطنين بمركز كفر الزيات بخصوص ذلك وتحريات بعض الأجهزة.

ووجه محافظ الغربية بإعادة فحص ملفه في ضوء شكاوى المواطنين وتبين سابقة استبعاده عام 2014 بقرار من اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق بسبب تلقى تبرعات من المواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية إبان توليه رئاسة الوحدة المحلية بالدلجمون في ذلك التوقيت واستبعاده بسبب ذلك وإحالته للنيابة الإدارية إلى جانب قرار المحافظ الأسبق عدم توليه أي منصب قيادي بعد ذلك فضلا عن وجود العديد من الشكاوى المقدمة ضده بالنيابة الإدارية.

وكلف محافظ الغربية محمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفر الزيات بسرعة تعيين نائب بدلا منه والتشديد على فحص ملفه قبل ترشيحه وأن يكون من القيادات الشابة المشهود لها بالكفاءة

جدير بالذكر أن محافظ الغربية كان قد أصدر قرارا بتعيين ثلاث نواب لرئيس مدينة كفر الزيات ليتم الإبقاء على اثنين منهم واستبعاد الثالث بعد إعادة فحص ملفه.