اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد النصر ويؤكد تطبيق إجراءات الوقاية..صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:34 م
محافظ الدقهلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد النصر ويؤكد تطبيق إجراءات الوقاية..صور محافظ الدقهلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة
الدقهلية شريف الديب

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أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة الثانية في مسجد النصر بالمنصورة بعد عودتها طبقا لقرار رئيس الوزراء، واطمأن المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتى تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والتنسيق الكامل مع المجتمع المدنى، حيث سبق وكلف محافظ الدقهلية الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، بتنفيذ خطة المحافظة من خلال حملات مكثفة للتطهير والتعقيم للمساجد على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمجتمع المدنى بالدقهلية، وقد اطمأن محافظ الدقهلية على تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى أثناء أداء الشعائر حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأشاد المحافظ بوعى المواطن الدقهلاوى وحرصه على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، وأكد المحافظ على استمرار حملات التطهير والتعقيم للمساجد بشكل دورى قبل وبعد اداء الصلوات يوميا وتكثيفها وأيام الجمعة أسبوعيا.

وأكد المحافظ أن الدولة ومن خلال أجهزة المحافظة المختلفة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تحقيقا لرضاهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقد ألقى خطبة الجمعة إمام المسجد وكان عنوانها " الايمان والعلم " واكد فيها ضرورة الاخذ بالاسباب من اجل فلاح الانسان فى الدنيا والاخرة ، وانه لا تعارض مطلقا بين الايمان والعلم من اجل حياة طيبه فى طاعه الله وعمارة الارض.

فى اطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بعودة صلاة الجمعه بمساجد الجمهورية والتأكيد على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا حرصا على سلامه وصحة المواطنين بالمحافظات.

 

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أوقاف الدقهلية

فيروس كورونا

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