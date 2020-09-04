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محافظ الجيزة يعلن انتهاء تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:36 م
محافظ الجيزة يعلن انتهاء تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء فرصة كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانونى حيالها، مضيفا أن من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار لازالة مخالفته على الفور .
 
وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون.
 
وأكد المحافظ أنه يتم المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

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