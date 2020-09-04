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محافظ الجيزة يتابع استعدادا إجراء قرعة كأس العالم لليد بمنطقة الأهرامات.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:18 م
محافظ الجيزة يتابع استعدادا إجراء قرعة كأس العالم لليد بمنطقة الأهرامات.. صور جولة محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، المنطقة الأثرية بالأهرامات لمتابعة الاستعدادات الجارية لإجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، والمقرر إقامتها غدا السبت تحت سفح الأهرامات والتى سوف تشهد حضور ضيوف من العديد من الدول المشاركة بالبطولة وممثلى الاتحاد الدولى للعبة.
 
حرص راشد على متابعة حالة النظافة والأرصفة بمحيط المنطقة موجها بتكثيف دوريات النظافة على مدار اليوم والتعاون مع منظمى الحدث فى إزالة أى معوقات تواجههم لكي يظهر الحدث على أكمل وجه، مشيراً إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قد قامت بتوفير مصادر التغذية الكهربائية للمناطق المقرر إجراء القرعة بها بالإضافة إلى توفير المصادر الاحتياطية للطاقة.
 
وأشاد محافظ الجيزة بالتجهيزات التى تم إنجازها من قبل المنظمين ووزارة الشباب والرياضة لافتا إلى أن اختيار منطقة سفح الأهرامات لإقامة القرعة سيضفي الشكل الجمالى والحضارى وينقل للعالم روعة الحضارة المصرية. 
 
كما تفقد محافظ الجيزة، محيط المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وطريق الفيوم وطريق المنصورية للوقوف على الأعمال الجارى تنفيذها والحالة العامة لتلك الطرق. 
 
رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية.


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