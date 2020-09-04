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محافظ الأقصر: رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين القرى والمدن

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:09 م
محافظ الأقصر: رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين القرى والمدن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً مع المهندس أحمد عابد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى- المنطقة الثامنة، بهدف بحث ومراجعة خطة محافظة الأقصر للطرق، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الطموحة لمحافظة الأقصر فى رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين كل من القرى وبعضها، والمدن وبعضها، والقرى والمدن، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيلاً للحركة المرورية.

كما شهد الاجتماع اعتماد رصف أكثر من 81 كيلو متر موزعة على مدن وقرى المحافظة، وذلك إلى جانب ما سيتم رصفه من خلال الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر، مما سيرفع من كفاءة الطرق الدائرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى على سرعة الانتهاء من تطوير الكمائن المرورية والمدرجة فى الخطة وسرعة الانتهاء منها.

كما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف"، وإتاحة الفرصة للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة والمديريات الخدمية، وذلك فى اطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتزامناً مع جهود التحول الرقمى والتطوير المؤسسى داخل المحافظات، واستكمالاً لأعمال المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" والتى تهدف إلى رفع كفاءة مقدمى الخدمات الحكومية من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية.

ومن جانبها، أوضحت نعمة حجاج مدير ادارة التدريب بديوان محافظة الأقصر، أنه على الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة القومية، سرعة تسجيل بياناتهم من خلال الرابط الالكترونى التالى https://app-form.nta.eg/PCS_LUXOR

وأشارت نعمة حجاج، إلى ضرورة توافر عدة شروط فى المتقدمين ومنها العمل بديوان المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو المديريات الخدمية، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عال، ويتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمقدم خدمات.

 


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