محافظ الأقصر: رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين القرى والمدن

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً مع المهندس أحمد عابد أبو الروس رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى- المنطقة الثامنة، بهدف بحث ومراجعة خطة محافظة الأقصر للطرق، وذلك بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.
وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الطموحة لمحافظة الأقصر فى رفع كفاءة الطرق وفتح محاور جديدة بين كل من القرى وبعضها، والمدن وبعضها، والقرى والمدن، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيلاً للحركة المرورية.
كما شهد الاجتماع اعتماد رصف أكثر من 81 كيلو متر موزعة على مدن وقرى المحافظة، وذلك إلى جانب ما سيتم رصفه من خلال الخطة الاستثمارية لمحافظة الأقصر، مما سيرفع من كفاءة الطرق الدائرية.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى على سرعة الانتهاء من تطوير الكمائن المرورية والمدرجة فى الخطة وسرعة الانتهاء منها.
كما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف"، وإتاحة الفرصة للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة والمديريات الخدمية، وذلك فى اطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتزامناً مع جهود التحول الرقمى والتطوير المؤسسى داخل المحافظات، واستكمالاً لأعمال المبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" والتى تهدف إلى رفع كفاءة مقدمى الخدمات الحكومية من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية.
ومن جانبها، أوضحت نعمة حجاج مدير ادارة التدريب بديوان محافظة الأقصر، أنه على الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة القومية، سرعة تسجيل بياناتهم من خلال الرابط الالكترونى التالى https://app-form.nta.eg/PCS_LUXOR
وأشارت نعمة حجاج، إلى ضرورة توافر عدة شروط فى المتقدمين ومنها العمل بديوان المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو المديريات الخدمية، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عال، ويتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمقدم خدمات.
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