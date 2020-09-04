اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يهنئ المواطنين بافتتاح 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:10 م
محافظ الإسكندرية يهنئ المواطنين بافتتاح 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد "الحق المبين" بمدينة بشاير الخير 3، حيث قام بأداء أول صلاة للجمعة بالمسجد، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية. 
 
وهنأ الشريف شعب الإسكندرية بمناسبة استلام مديرية الأوقاف لعدد 7 مساجد كبيرة علي محور المحمودية، بالإضافة إلى افتتاح 4 مساجد ببشاير الخير، والذي من ضمنهم المسجد الذى تم افتتاحه اليوم. 
 
وأشاد محمد الشريف ، فى بيان صادر اليوم ، بالبنية الإنشائية بتلك المساجد وأنها جميعا مبنية على الطراز الإسلامى، وجميعها تعد مجمع خدمي كامل للمواطنين، لافتاً إلى أنه تتراوح مساحة المساجد من 750 م إلي 1000م، وذلك بالمقارنة بالمساجد التي سبق هدمها، والتى كانت عشوائية ومبنية علي أراضى مغتصبة وليس بها أي سلامة إنشائية. 
 
ووجه المحافظ الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية علي توجيهاته الكاملة وافتتاحه للعديد من المشروعات القومية بنطاق الإسكندرية، والتي تأتي من ضمنها تلك المساجد، لافتاً إلى أننا نأمل أن تكون جميع مساجد الإسكندرية علي هذا الطراز الحضاري. 
 
ودعا المحافظ المواطنين بالصلاة في تلك المساجد، ووجه بضرورة الحفاظ على تلك المكتسبات، مؤكدا عليهم بضرورة الأخذ في الإعتبار جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا من إرتداء الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة علي جميع المساجد بنطاق المحافظة.
 
 
 
مسجد الحق المبين (1)
مسجد الحق المبين

مسجد الحق المبين (2)
مسجد الحق المبين 

مسجد الحق المبين (3)
مسجد الحق المبين 

مسجد الحق المبين (4)
مسجد الحق المبين 

مسجد الحق المبين (5)
مسجد الحق المبين 

مسجد الحق المبين (6)
مسجد الحق المبين 

مسجد الحق المبين (7)
مسجد الحق المبين 

مسجد الحق المبين (8)
مسجد الحق المبين 

 


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