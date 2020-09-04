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محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة جمعة في مسجد الحق المبين بعد افتتاحه

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:05 م
محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة جمعة في مسجد الحق المبين بعد افتتاحه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يفتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بصحبته، الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، أول صلاة جمعة بمسجد الحق المبين داخل بشائر الخير، وسط حضور قيادات من المحافظة ومديرية الأوقاف.

 

كما يتم افتتاح اليوم الجمعة 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية الذي تم افتتاح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تسلمتهم مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة.

 

وأضاف البيان الصادر، أن المديرية تسلمت مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال وإمامه الشيخ رفعت على سعيد، ومسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك إمامه الشيخ محمد عبده متولي ابوبكر، ومسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ نادر جمال زبيب، ومسجد الشهيد إبراهيم على أمين بمنطقة خورشيد وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر محمد وإمامه الشيخ محمد ماهر جمعة، ومسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ على كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ إبراهيم على زايد.

 

وقال الشيخ خشبة، أن هذه المساجد تتراوح مساحتها بين 750 م إلى 1000 متر مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والتى تليق ببيوت الله عز وجل ورودها، وإن هذه المساجد هى جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية والتى تشهد في هذه الفترة تقدما ملحوظا في جميع المجالات وشتى الميادين.

وأكد أن هذه المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذى يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ هى أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو اتلافها تبين كذب ادعائهم وزيف كلامهم وتؤكد بكل شموخ وعز أن مصر هى القلب النبض للإسلام الوسطى المستنير الذى يرفض كل أشكال التطرف والانحراف.

 

 


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