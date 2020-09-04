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محافظ أسوان يشيد بالتزام المصلين بالإجراءات الوقائية أثناء الجمعة.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:37 م
محافظ أسوان يشيد بالتزام المصلين بالإجراءات الوقائية أثناء الجمعة.. صور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال تواجده بالمسجد الجامع لمدينة أسوان، بالإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد خلال صلاة الجمعة، وحضور المصلين بسجادة صلاة خاصة بكل واحد منهم، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعى فى الجلوس داخل المسجد، والالتزام بارتداء الكمامة، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية، وجاء ذلك في بيان للمحافظة.

وأكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن الجمعة الماضية شهدت التزام كامل من المصلين ورواد المساجد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال صلاة الجمعة، بعد غياب دام لقرابة 22 جمعة، وتحافظ مديرية الأوقاف بأسوان على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا خلال الجمعة اليوم وكل جمعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، إن خطبة الجمعة وفقاً لتعليمات الوزارة مدتها 10 دقائق وكل المصلين ورواد المساجد لديهم وعى كامل والتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد داخل المسجد من ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى وجلوسهم فى أماكن التباعد وغيرها من الإجراءات الاحترازية، وهذا دليل على وعى رواد المساجد بهذه القضية إلى أن يأذن الله برفع البلاء عن العالمين.

وأشار الدكتور عزت، إلى أنه يهنئ جميع المصريين بفتح المساجد فتحا جزئيا، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بفتح المساجد لصلاة الجمعة بعد إغلاق دام لقرابة 22 جمعة، مشيرا إلى أن الناس فى سعادة وفرحة غامرة بفتح المساجد والناس مقبلين ولديهم أمل أن يكون بإذن الله فتحا كليا.

وكان الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أدى صلاة الجمعة الماضية، إماما وخطيبا بمسجد الجامع بمدينة أسوان، بحضور اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، ووسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وكانت خطبة الجمعة بعنوان "الحياة أمل" ومدتها لم تتجاوز 10 دقائق.

حضر صلاة الجمعة نائب محافظ أسوان الدكتور أحمد شعبان، واللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن، وعدداً من قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، واستمع إلى خطبة الجمعة بعنوان "الإيمان والعلم" والتى ألقاها الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف.

 

محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد الجامع (3)
محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد الجامع 

 

محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد الجامع (4)
محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد الجامع 

 


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