محافظ أسوان يتدخل لإنهاء مشكلة تأخر صرف المرتبات للعاملين بمصنع لب الورق

أسوان – عبد الله صلاح

تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لإنهاء مشكلة تأخر صرف المرتبات الشهرية للعاملين بمصنع لب الورق بإدفو والذى يضم أكثر من 800 عامل وموظف حيث أجرى المحافظ اتصالاً برئاسة مجلس الوزراء لعرض أبعاد وأسباب المشكلة تفصيلاً، وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه جارى قيام مجلس الوزراء بدراسة الموقف الحالى لإتخاذ الإجراءات المناسبة والوصول إلى الحلول السريعة للحفاظ على هذه الصناعة الوطنية العريقة ومنها سرعة صرف المرتبات بالتنسيق مع وزارة التموين بإعتبارها الجهة المشرفة على شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لها المصنع.

وأضاف اللواء عطية، أنه بالتوازى سيتم تكليف المطابع الأميرية بالإعتماد على المنتج المحلى من الورق بمخازن مصانع لب الورق لتحقيق العوائد المالية المطلوبة وزيادة الأرباح بما يساهم فى الإستمرارية لصرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين بما يحقق الإستقرار الإجتماعى والمعيشى لهم.

وناشد محافظ أسوان العاملين بهذه القلعة الصناعية بالحفاظ على هذا الكيان وعدم الإستماع لأى دعاوى مغرضة والتركيز فى مواصلة جهودهم لزيادة الإنتاج بجودة عالية حتى يكون له القدرة التنافسية فى السوق المحلى وأيضاً للتصدير الخارجى.