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محافظ أسوان: التنسيق مع وزير الأوقاف لوقف الزيادة السنوية لإيجار إسكان الصداقة‎

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:31 م
محافظ أسوان: التنسيق مع وزير الأوقاف لوقف الزيادة السنوية لإيجار إسكان الصداقة‎ جانب من لقاء محافظ أسوان بمنتفعى إسكان الأوقاف
أسوان – عبد الله صلاح

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التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع ممثلى المنتفعين بوحدات إسكان الأوقاف بالصداقة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ومديرى الإسكان والأوقاف، مؤكداً أنه جارى التنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لوقف هذه الزيادة السنوية للإيجار بشكل نهائى.

وقال اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، إنه لا ضرر ولا ضرار وإننا حريصين على رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة له وفى نفس الوقت بما لا يضر الصالح العام ومال الوقف حيث تم التأكيد على مسئولى الهيئة العامة للأوقاف بالإيقاف المؤقت للزيادة السنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 10 % للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديد ، على أن يكون ذلك مشروطاً بسرعة سداد المتأخرات السابقة من الإيجارات لهذه الوحدات فى مهلة حتى 31 ديسمبر القادم.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لوقف هذه الزيادة السنوية للإيجار بشكل نهائى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المصرية على ذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مراعاة للظروف الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

ووجه اللواء عطية، مدير فرع هيئة الأوقاف بأسوان بتقديم كافة التسهيلات للمنتفعين والعمل على جدولة المتأخرات من الإيجارات بما يساهم فى سدادها تحقيقاً للإستقرار الأسرى والإجتماعى للمقيمين فى هذه الوحدات السكنية ، مكلفاً مدير عام الإسكان بإجراء دراسة متكاملة عن مشروع إسكان الأوقاف يشمل السعر السوقى للإيجارات الشهرية أثناء تنفيذ أو إستلام الوحدات السكنية ، بالإضافة إلى الأسلوب الأمثل لإستثمار المبانى الخدمية والإسراع فى إنشاؤها لتحقيق أكبر عوائد منها وهى تشمل 2 مول تجارى و2 حضانة ، فضلاً عن سويقة للسلع الغذائية والإستهلاكية المتنوعة .

 


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