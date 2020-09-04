مجلس الأمن يناقش الأوضاع في بيلا روسيا اليوم

كتبت - هند المغربي

يعقد مجلس الامن اجتماع عبر الفيديو اليوم حول حقوق الإنسان في بيلاروسيا ويشارك في تنظيم الاجتماع أعضاء المجلس إستونيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبرعاية مشتركة من كندا والدنمارك وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا. وسيرأس الاجتماع وزير خارجية إستونيا ، أورماس رينسلو. ويقدم الإحاطة كلا من أنيس مارين ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروسيا. سفياتلانا تسيخانوسكايا ، مرشح الرئاسة البيلاروسي المعارض ؛ فاليانتسين ستيفانوفيتش ، نائب رئيس مركز فياسنا لحقوق الإنسان ومقره مينسك ؛ وفولها سياكوفيتش ، الخبير القانوني لجمعية الصحفيين البيلاروسيين.

وفقًا لمذكرة المفاهيم التي أعدها المنظمون المشاركون ، يتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع في تزويد المشاركين بروايات ومعلومات مباشرة عن الوضع على أرض الواقع في بيلاروسيا ، مع التركيز بشكل خاص على انتهاكات حقوق الإنسان.

في 9 أغسطس ، أجرت بيلاروسيا انتخابات رئاسية أعلن فيها الرئيس الحالي ، ألكسندر لوكاشينكو ، فوزه بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية أنه فاز بما يزيد قليلاً عن 80 % من الأصوات. رفضت المرشحه المعارضة الرئيسيه ، تسيخانوسكايا ، الذي بدا أنها حصلت على دعم كبير من المواطنين البيلاروسيين قبل الانتخابات ، نتائج الانتخابات ، مؤكده أنها كانت مزورة. تشارك العديد من الدول الغربية - بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، من بين دول أخرى - هذا الموقف ، معتبرة أن الانتخابات لم تكن حرة ولا شفافة.

من ناحية أخرى ، تعتبر روسيا فوز لوكاشينكو المنتخب شرعيا . في أعقاب الانتخابات ، شارك أنصار المعارضة في مظاهرات سلمية واسعة النطاق في العاصمة مينسك ، وفي مدن رئيسية أخرى. كان رد فعل قوات الأمن الحكومية عنيفًا في بعض الأحيان ، وهناك تقارير عديدة عن سجن وتعذيب المتظاهرين وكذلك أعضاء وسائل الإعلام. وفقًا لمذكرة المفهوم ، لا يزال آلاف الأشخاص مسجونين وما زال المئات في عداد المفقودين. وقد فرت تسيخانوسكايا منذ ذلك الحين إلى ليتوانيا وسط مخاوف على سلامتها. وفقا لتقرير مجلس الامن

فرضت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عقوبات على لوكاشينكو ومسؤولين حكوميين آخرين بسبب دورهم المزعوم في أعمال العنف ضد المتظاهرين وفي المخالفات الانتخابية. وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على فرض عقوبات لكنه لم يذكر أسماء أفراد معينين بموجب هذه الإجراءات. أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس فرض عقوبات على المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروسيا.

أعلنت روسيا في 27 أغسطس أنها أنشأت قوة شرطة احتياطية يمكن نشرها في بيلاروسيا ، وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنها لن تستخدم إلا إذا "خرج الوضع عن السيطرة"وشددت على أن الوضع في بيلاروسيا مسألة داخلية لا ينبغي أن يناقشها المجلس. وبالمثل ، عارضت الصين وفييت نام مشاركة المجلس في هذه المسألة ، بينما أشارتا إلى أن الوضع في بيلاروس لا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين