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لندن تزيد ممرات الدراجات لضمان التباعد الاجتماعى للوقاية من كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:37 م
لندن تزيد ممرات الدراجات لضمان التباعد الاجتماعى للوقاية من كورونا لندن
كتب هيثم سلامة

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أكد صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية لندن، أنه سيتم زيادة ممرات للدراجات فى الشوارع، وزيادة حجم الأرصفة لكى تستوعب عددا أكبر، موضحا أن ذلك يساهم على التعافى من فيروس كورونا، حيث يضمن التباعد الاجتماعى.

وكتب عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر: " كجزء من تعافينا من COVID-19 نقوم بتحويل شوارع لندن بممرات دراجات جديدة ومساحة رصيف أوسع والمزيد من أماكن وقوف للدراجات".

عمدة لندن عبر تويتر
عمدة لندن عبر تويتر

ووجه صادق خان تغريدته إلى سكان لندن قائلاً: "سكان لندن إذا كنتم ستعودون إلى المكتب أو المدرسة ففكروا في المشي أو ركوب الدراجات كجزء من مسارك إذا استطعتم".

يشار أن عمدة لندن صادق خان أعرب عن سعادته للإقبال الكبير الذى شهدته سكان العاصمة البريطانية لندن لركوب الدراجات بعد عمل مسارات آمنة، حيث يعتبرها المواطنون وسيلة المواصلات الأكثر أمنا، بما يضمن التباعد الاجتماعى  في ظل انتشار فيروس كورونا، وكتب صادق خان عبر حسابه بموقع تويتر: "تشهد مدينتنا ثورة ركوب الدراجات. إنه لأمر مدهش أن نرى الكثير من سكان لندن يركبون دراجاتهم لأول مرة بفضل مساراتنا الآمنة الجديدة".


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اخبار كورونا

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