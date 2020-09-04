وأعلن المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة بأنه سيتم تمديد المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي، الذي يُطبق حاليا في العاصمة وضواحيها، حتى يوم 13 سبتمبر، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وعلى الرغم من أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد تراجع إلى أقل من 200 إصابة بعد أن وصل إلى أكثر من 400 إصابة، لكن يبدو أنه من السابق لأوانه التراخي في مكافحة جائحة كورونا.



وبموجب قرار الحكومة تمديد المستوى 2.5، تُطبق إجراءات تقييد عمل المطاعم والمخابز وسلاسل المقاهي، وغلق المنشآت الرياضية الداخلية والمعاهد التعليمية الخاصة في العاصمة وضواحيها باستمرار، ووفقا لهذا المستوى، يمكن أيضا أن تعمل المطاعم والمخابز حتى الساعة التاسعة مساء، ويسمح فقط بالوجبات الجاهزة وتسليم الطلبات بدءا من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا.

أما بالنسبة لسلاسل مقاهي الاسماء التجارية، فيُسمح فقط بتناول الطعام في الخارج أو تسليم الطلبات بغض النظر عن ساعات العمل، ويتم تعليق تشغيل المرافق الرياضية الداخلية، بما في ذلك مراكز اللياقة البدنية وقاعات البلياردو، مراكز تدريب الجولف المغلقة بالإضافة إلى المعاهد التعليمية الخاصة التي تضم أكثر من 10 أشخاص.

ورفعت الحكومة في كوريا الجنوبية مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثاني في منطقة سول في 16 أغسطس وطبقت المستوى 2.5 الذي يفرض قيود أكثر صرامة خاصة على المرافق عالية الخطورة، في يوم 30 أغسطس.