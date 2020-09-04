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كوريا الجنوبية تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:00 ص
كوريا الجنوبية تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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انخفض العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، إلى أقل من 200 إصابة كأول مرة منذ 17 أغسطس الماضي عندما بلغ 197 إصابة، ويشهد عدد الإصابات تراجعا مستمرا بعد أن قفز إلى أكثر من 400 حالة في يوم 27 أغسطس(441 حالة)، وانخفض إلى ما بين 300 - 400 في يومي 28 و29 من الشهر الماضي، وتراجع إلى ما بين 200 - 300 في 4 أيام(من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر) وإلى أقل من 200 حالة اليوم.

ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، لكن تستمر الإصابات الجماعية بصورة متفرقة في أماكن مختلفة - غير الكنائس المسيحية ومظاهرة ميدان كوانغومون في يوم الاستقلال التي كانت قد شهدت حالات الإصابة الجماعية بعدد كبير- مثل نادي كرة الطاولة ومركز لياقة بدنية وشقة سكنية ومواقع العمل ومركز رعاية المسنين مما يثير مخاوف من ارتفاع حاد في عدد الإصابات في أي وقت.

كما تجاوز عدد الحالات الحرجة والخطرة 150 حالة، فتراقب السلطات الصحية عن كثب الوضع المعني.

وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض، أن البلاد أبلغت عن 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 20,644 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار 3 حالات إلى 329 حالة وفاة.


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