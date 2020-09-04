كندا تتخطى حاجز 130 ألف إصابة بكورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية الكندية ، تخطي البلاد حاجز 130 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قالت السلطات في بيان إن كندا سجلت حتى اليوم 130262 إصابة مؤكدة بكورونا تعافى منها 115284 شخصا فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 9140 وفاة .

وأوضح البيان أن مقاطعة كيبيك جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات مقارنة بباقي المقاطعات والأقاليم الكندية حيث سجلت المقاطعة 62933 إصابة بكورونا تعافى منها 55615 شخصا وبلغ عدد الذين لقوا حتفهم في المقاطعة بسبب كورونا 5767 شخصا.

وجاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية حيث شهدت المقاطعة 42686 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تعافى منها 38625 شخصا بينما بلغ مجموع الوفيات المرتبطة بكورونا في المقاطعة منذ بداية الجائحة 2812 وفاة .