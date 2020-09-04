اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تتخطى حاجز 130 ألف إصابة بكورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:00 ص
كندا تتخطى حاجز 130 ألف إصابة بكورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية الكندية ، تخطي البلاد حاجز 130 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قالت السلطات في بيان إن كندا سجلت حتى اليوم 130262 إصابة مؤكدة بكورونا تعافى منها 115284 شخصا فيما بلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس 9140 وفاة .

وأوضح البيان أن مقاطعة كيبيك جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات مقارنة بباقي المقاطعات والأقاليم الكندية حيث سجلت المقاطعة 62933 إصابة بكورونا تعافى منها 55615 شخصا وبلغ عدد الذين لقوا حتفهم في المقاطعة بسبب كورونا 5767 شخصا.

وجاءت مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية في المرتبة الثانية حيث شهدت المقاطعة 42686 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تعافى منها 38625 شخصا بينما بلغ مجموع الوفيات المرتبطة بكورونا في المقاطعة منذ بداية الجائحة 2812 وفاة .  


كندا

كورونا

اخبار كندا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القمر يحجب المريخ فى ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة الأحد المقبل

القمر يحجب المريخ فى ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة الأحد المقبل

"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة