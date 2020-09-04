كل مسجد في محور المحمودية بالإسكندرية يحمل اسم شهيد.. فيديو

كتب عامر مصطفى

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريراً مصوراً يرصد التفاصيل الأخيرة قبل افتتاح 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية في محافظة الإسكندرية.

وقال مراسل القناة، إن مديرية الأوقاف في الإسكندرية تسلمت 7 مساجد تميزت بطراز معماري مميز، كما أن كل مسجد حمل اسم شهيد.

وعلق محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المشروع الضخم الذي حول الإسكندرية إلى منطقة تشبه أوروبا، كما تم إنشاء 7 مساجد على أرقى معمار مميز يليق بالشعب المصري.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن المساجد تحتوي على أعلى تجهيز، واليوم تم افتتاح الـ7 مساجد دفعة واحدة لأداء صلاة الجمعة اليوم.

وتفتح الإسكندرية اليوم 7 مساجد على محور المحمودية بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها وتسليمها لمديرية الأوقاف بالإسكندرية وتسليمها لأفضل الأئمة بالمحافظة ومن المساجد التى يتم افتتاحها.

١- مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال وإمامه الشيخ : رفعت على سعيد

٢-مسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك

إمامه الشيخ: محمد عبده متولي أبو بكر.

٣- مسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ: نادر جمال زبيب

٤-مسجد الشهيد إبراهيم على امين بمنطقة خورشيد

وإمامه الشيخ: على عبدالجليل السيد الشوني

٥- مسجد الشهيد ابراهيم عبد القادر محمد وإمامه الشيخ: محمد ماهر جمعة

٦- مسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ : علي كمال بدير

٧- مسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ : إبراهيم على زايد