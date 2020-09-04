كفر الشيخ تنجح فى استغلال قش الأرز والقضاء على السحابة السوداء.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن جهود وزارة البيئة بالتعاون مع المحافظة، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، نجحت في تحويل مخلفات قش الأرز إلى مادة ذات قيمة وعائد اقتصادي، تحقيقا للبعد الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل للشباب وتحفيزهم بالدعم اللازم، لنجاح المنظومة المتكاملة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء بالمحافظة.

وأوضح اللواء جمال نورالدين، أنه يتم تحفيز المزارعين عن طريق شراء قش الأرز، فضلًا عن تحويل قش الأرز إلى سماد عضوي، وأعلاف للماشية بالمجان، داعيا إلى توعية المواطنين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه بعمل الأسمدة الزراعية لتحسين جودة التربة الزراعية، واستخدامه كأعلاف لتربية الماشية، بالإضافة الاستفادة منه ماديا، كبديل للأعلاف والأسمدة التقليدية، مؤكدًا أنه يتابع مكافحة حرق قش الأرز على مدار الساعة من خلال انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالوحدات المحلية بشكل دائم، وتلقي اتصالات وبلاغات المواطنين على الخط الساخن 114، والربط مع جميع رؤساء المراكز والمدن والقرى والمديريات الخدمية المختصة، من خلال أجهزة اللاسلكي.

وأشار نور الدين، إلى توفير معدات كبس قش الأرز بعمل بالات دائرية، مؤكدا تكثيف الرقابة والمتابعة مع رؤساء القرى ومدير الجمعيات الزراعية وجهاز حماية البيئة بالمرور على جميع الأراضي وعمل محاضر لمن يقوم بحرق القش، ضمن خطة الدولة في الفترة الأخيرة لتوعية المزارعين بالاستفادة من القش وبيعه بأسعار مجزية بدلا من حرقه وإهدار ثروة يتم تحويلها إلى أعلاف والتصدي لظاهرة السحابة السوداء والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال نور الدين، إن عددا من قرى محافظة كفر الشيخ، شهدت جولات ميدانية ومنها موقع تجميع القش بقرية أبو ريا التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، رئيس جهاز البيئة بوزارة البيئة، والدكتور عصام عامر بوزارة البيئة، والدكتور عمرو الدغيدى، رئيس جهاز البيئة بطنطا، والمهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ،وبعض القيادة التنفيذية بالوزارة والزراعة وبالمحافظة.

جولات ميدانية للمسئولين بكفر الشيخ



جولات ميدانية بموقع تجميع القش فى قرى كفر الشيخ



جولات ميدانية بموقع تجميع القش فى قرى كفر الشيخ



تجميع القش فى قرى كفر الشيخ



جانب من الجولات



جولات بموقع تجميع قش الأرز فى قرى كفر الشيخ



موقع تجميع القش فى قرى كفر الشيخ



قش الأرز فى قرى كفر الشيخ



جولات ميدانية بموقع تجميع القش فى قرى كفر الشيخ