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كفر الشيخ تعلن رفع 1788 طن مخلفات وحملات نظافة بالمدن "صور"

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:16 م
كفر الشيخ تعلن رفع 1788 طن مخلفات وحملات نظافة بالمدن "صور" رفع المخلفات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية. وقال محافظ كفر الشيخ إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الجمعة، 1788 طنا بـ13 مركزا ومدينة، منهم بـ"كفرالشيخ 287 طنا، وببرج البرلس 60 طنا، وبسيدي سالم 140 طنا، وبسيدي غازي 30 طنا، وببلطيم 45 طنا، وبالرياض 60 طنا، وبالحامول 151 طنا، وبمصيف بلطيم 30 طنا، وبقلين 85 طنا، وببيلا 150 طنا، و بدسوق 460 طنا، وبفوه 180 طنا، وبمطوبس 110 أطنان "، بإجمالي 2194 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

 

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