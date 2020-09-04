"كفر الشيخ " تستعد لإطلاق مبادرة الحد من انتشار الفيروسات الكبدية

كفر الشيخ - محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالاستعداد لإطلاق مبادرة " الحد من انتشار العدوى والفيروسات الكبدية فى صالونات الحلاقة و التجميل والنوادى الصحية " بكفر الشيخ، مؤكداً أن الدولة تعمل على الحفاظ على حياة المواطنين، بمنع انتشار الأمراض بينهم، وانتقال العدوى، وتوفير العلاجات اللازمة

وعقدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعا بفريق التثقيف الصحى بالمحافظة لمناقشة الأعمال الخاصة بمبادرة الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية فى صالونات التجميل ـ والمقرر البدء بالعمل بها ابتداء من شهر سبتمبر الحالى بمحافظة كفر الشيخ ـ بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بالمحافظة ، وتستهدف المبادرة التوعية للوقاية من الإصابة بالفيروسات الكبدية فى الأماكن الاكثر خطورة للتعرض للإصابة مثل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادى الصحية .