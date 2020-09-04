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قطاع "الرعاية الصحية " يتصدر ترتيب التداول فى البورصة المصرية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:00 م
قطاع "الرعاية الصحية " يتصدر ترتيب التداول فى البورصة المصرية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 454.2 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وجاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 546.3 مليون ورقة، بقيمة 1.14 مليار جنيه، فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 407.7 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 627.6 مليون ورقة بقيمة 971 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 133.7 مليون ورقة بقيمة 712.7 مليون جنيه.
 
وتصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية، بعدما تم تنفيذ صفقة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بقيمة 1.657 مليار جنيه، من خلال 405.36 مليون سهم، وذلك في إطار إعادة الهيكلة المذكورة بنشرة طرح أسهم الشركة.
 
 وطرحت شركة راميدا فى 2 ديسمبر الماضى  376.6 مليون سهم تمثل 60% من أسهمها فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية، وشمل الطرح شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى عام للجمهور بالسوق المصري، وتم بيع الأسهم ضمن عملية الطرح المشترك من جانب المساهم الرئيسي فيها شركة “Greville Investing Ltd” (المساهم البائع) المالك لنحو 60% من الأسهم.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 140.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 575.9 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 16.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 462.3 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 28.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 356.4 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 83.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 256 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 51.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 203.5 مليون جنيه.
 
 
وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 4.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 21.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 37.7 ألف ورقة بقيمة  2.3 مليون جنيه.
 

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